HDP kongresine soruşturma: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’nin haftasonu gerçekleştirilen 4. Olağan Kongresi hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, kongrede Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı slaytın gösterilmesi üzerine 23 Şubat tarihinde soruşturma başlattığını açıkladı.
Slayt gösterisini hazırladıkları belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Cumhuriyet Savcıları HDP'nin bölücü kongresi için tahkikata başlamalıdır” demişti.