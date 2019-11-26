HDP il ve ilçe binalarını basan polis, panolara bayrak astı

Kocaeli'de polis HDP il ve ilçe binasının da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda polis panolara Türk bayrağı astı.

Kocaeli merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP Kocaeli İl Eşbaşkanı Leyla Aygün, HDP Parti Meclis (PM) üyesi Mehmet Yalçınkaya ile Engün Güleser ve ilçe eş başkanlarının bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP İl Saymanı İrfan Demirkaya’yı da evinde gözaltına alan polis, daha sonra Demirkaya’yı il binasına getirerek burada arama yaptı. Aramaların yapıldığı il binasında bir adet dizüstü bilgisayar ve 3 adet masaüstü bilgisayarın hard diskine el konulduğu öğrenildi.



Öte yandan çok sayıda ilçe binasının da basıldığı ifade edildi. Basılan ilçe binalarındaki tüm eşyaların dağıtıldığı görülürken, panolara Türk bayrağı asılması dikkat çekti.



Gözaltına alınanlardan isimlerini öğrenilenler şu şekilde: HDP Parti Meclis (PM) üyeleri Mehmet Yalçınkaya ile Engin Güleser, HDP Kocaeli İl Eşbaşkanı Leyla Aygün, HDP İl Saymanı İrfan Demirkaya, HDP Dilovası İlçe EşBaşkanı Abdulkadir Demir, Darıca İlçe Eşbaşkanı Kutbettin Güneşsu, Çayırova eski ilçe Eşbaşkanı Emine Karaslan ve HDP üyeleri Ebubekir Çoban, Osman Kurum, Avukat Zekire Dündar Aydın, Avukat Yüksel Genç, Damla Bağcı, Mekiye Aydın, Mehmet Karaaslan, Kudret Davutoğlu, Hasret Erdem.

