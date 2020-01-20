HDP il binası önünde ateş açan saldırgan tutuklandı

HDP İstanbul İl Örgütü önünde havaya ateş açan saldırgan 'Ruhsatsız silah kullanma' ve 'Çevreyi rahatsız etmek' suçlarından tutuklandı.

HDP İstanbul İl Örgütü önünde 15 Ocak'ta havaya ateş açan Mehmet Salih Hisar adlı saldırgan çıkarıldığı mahkemece "Ruhsatsız silah kullanmak" ve "Çevreyi rahatsız etmek" suçlarından tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP il binası önünde 7 el ateş açtıktan sonra aynı sokakta bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan ve HDP'nin şikayetçi olduğu Hisar, 4 gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Hisar, Kayseri'den geldiğini iddia edip, "İki gün boyunca keşif yaptıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini" belirtti.

Hisar, dün çıkarıldığı mahkemede "Ruhsatsız silah kullanmak" ve "Çevreyi rahatsız etmek" suçlamalarıyla tutuklandı.

