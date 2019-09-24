HDP heyetinin ABD ziyareti sona erdi

HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, bir hafta süren ABD temaslarını tamamladı.

HDP Heyeti'nin bir hafta süren ABD temasları sona erdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, bir hafta süren ABD temaslarını tamamladı. ABD Kongresi Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu ile Uluslararası Parlamentolar Birliği’nin (IPU) ortak davetiyle Washington’u ziyaret eden Özsoy ve Beştaş, birçok görüşme gerçekleştirdi.



Özsoy ve Beştaş, temasları çerçevesinde Tom Lantos Komisyonu’nun ev sahipliğinde yapılan brifingde, HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye’de tutuklu bulunan milletvekili ve siyasetçilerin durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.



HDP heyeti, ayrıca Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, Dışişleri Bakanlığı, Suriye Özel Temsilciği ve birçok düşünce kuruluşunun temsilcileri ile bir araya geldi.



Görüşmelerde Türkiye’deki güncel siyasal gelişmeler, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında verilen tekrar tutuklama kararı, HDP’li belediyelere kayyum atanması, Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye ve Rojava’daki siyasi gelişmelere dair fikir alış verişinde bulunuldu.



Dış İlişkiler Konseyi ve Ortadoğu Demokrasi Projesi adlı düşünce kuruluşlarında yapılan yuvarlak masa toplantılarında da Türkiye, Suriye ve Ortadoğu’daki siyasal gelişmeler değerlendirildi.

