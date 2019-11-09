HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma

HDP’nin geçen hafta sonu yapılan 3'ncü Olağan Kongresi’ne katılan ve konuşma yapan HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında 'Terör örgütü propagandası' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında “Terör örgütü propagandası” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Buldan ve Temelli hakkındaki dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Temelli, yaptığı açıklamada, “Yaptıkları altında ezilenler yaptıklarını gizlemek için HDP’ye saldırıyorlar. Bizler hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Temelli içinde bulundukları durumun yaşadıklarının özeti olduğunu söyleyerek, “Ağzımızı her açtığımızda yeni bir soruşturma başlatılıyor. Bu yargının talimatla çalıştığının göstergesi. Ancak yargı talimatla çalışma noktasını da geçti dedi.

İktidarı ve politikalarını eleştirdiklerinde soruşturma açıldığını söyleyen Temelli, “Bu soruşturmalar susmamıza, sinmemize yönelik bir tehdit. Ortada yargı konusu dahi olabilecek bir durum yok. Bizler her şeye rağmen hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Soruşturma kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındı.