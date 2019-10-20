HDP binası polis tarafından ablukaya alındı

'Barış Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapacağını duyurması üzerine polis, saat 04.00'ten itibaren binayı ablukaya alarak giriş ve çıkışlara kapattı.

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Binası polis tarafından sabah saat 04.00’ten itibaren giriş çıkışlara kapatıldı.

"Barış Anneleri"nin parti binası önünde oturma eylemi yapacağını duyurması üzerine polis, zırhlı araçlarla partiyi abluka altına aldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, binayı giriş - çıkışlara kapatan polis, saat 07.00’de oturma eylemi başlatacak anneleri ise parti binasına yaklaştırmadı.

İl binasına çıkan tüm sokaklar polis tarafından araç ve yayaya trafiğine kapatıldı. Partinin çalışanları da binaya alınmıyor.



