'Hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakana 10 bin lira ceza kesilecek'

TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, 'Evdeki hayvanlara çip takacağız. Sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar ceza olacak' dedi.

TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, hazırladıkları 36 maddelik Hayvan Hakları Kanun Teklifi’nin iki ay içinde Meclis’e geleceğini açıkladı.

Hürriyet'e konuşan Yel, "En çok önemsediğim, hayvanların canlı olarak tanımlanması çok önemliydi. Mevcut kanun eşya olarak tanımlıyor" derken, "Şu fincana vereceğiniz herhangi bir zararla, herhangi bir kedi ve köpeğe vereceğimiz zarar aynı mantıkla cezalandırılıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’na göre işlem görecek. Kötü muameleye en az iki yıl ve ertelenmeyen, paraya dönüştürülmeyen bir ceza öneriyoruz" ifadesini kullandı.

Yel, "Evdeki hayvanlara çip takacağız. Sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar ceza olacak" diye konuştu.