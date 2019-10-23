Hayvan hakları raporu tamamlandı: Peki kanunlaşacak mı?

Meclis'te uzun süredir çalışmaları devam eden hayvan haklarına ilişkin raporun yazımı tamamlandı. Rapora ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, 15 yıldır bu konuda mücadele verdiklerini ve ortaya iyi bir rapor çıktığını dile getirdi. Sayılgan, önemli olanın tavsiye niteliğinde hazırlanan rapor olmadığını, bu raporun kanunlaşması olduğunu vurgularken, bakanlıkların, rant çevrelerinin, belediyelerin ve bazı lobilerin devreye girerek engellemede bulunmaya çalışacağını söyledi.

"Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" raporu tamamlandı.

'ÖNEMLİ OLAN KANUNLAŞMASI'

Uzun süredir hayvan hakları kanununun yasalaşması için mücadele eden ve ortaya çıkan rapora ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, "Hayvan hakları savunucuları ve yurttaşlar bu rapor yayımlanınca sanki hemen kanunlaşmış gibi bir heyecana kapılıyor, uzun yıllardır parlamentoda bu kanun için lobi çalışmalarında bulunan bir STK olarak bu konuda uyarmamız gerekiyor. Bu bir 'Meclis Araştırma Komisyonu' raporu. Araştırma komisyonlarının yayımladıkları raporlar tavsiye niteliğinde ve bir bağlayıcılığı yok. Biz 15 yıldır bu kanunun çıkması için çalışma yürüttüğümüz için ve defalarca bu taleplerimiz kanunlaşma aşamasına gelip kanunlaşamadığı için gelişmelere hep biraz temkinli yaklaşıyoruz" dedi.

'ADALET BAKANLIĞI VE TUTUCU BÜROKRASİ TAŞ KOYUYOR'

"Komisyonun güzel bir çalışma yürüttüğünü, birçok kurumun ve STK’nın görüşlerine raporda yer verdiğini belirten Sayılgan, rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Ama bu rapor kanunlaşacak mı, asıl soru bu. Adalet Bakanlığı'nın, tutucu bürokrasinin iş kanunlaşmaya gelince taş koyduğunu görüyoruz. Mesela hayvana tecavüzün ve şiddetin, Kabahatler Kanunu’ndan çıkıp Ceza Kanunu’na girmesi konusunda Adalet Bakanlığı'nın şöyle bir çekincesi vardı: Taşrada hayvanların istismarı çok yaygın olduğu için kişisel husumet durumunda şahısların birbirlerini çok fazla şikâyet edeceği, bu tür davalarda yoğunluk yaşanacağı ve o yüzden hapishanelerin kapasitesinin bunu kaldırmayacağından endişe ediyorlar.”

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE YAPTIRIM RAPORA GİRDİ AMA...

"Hayvan hakları savunucularının, belediye görevlerine bazı yaptırımlar uygulanması talebi vardı. Kanunda belirtildiği gibi hayvanların kısırlaştırılması ve tedavisi gibi görevlerini yerine getirmeyen belediyelerin görevlilerine ceza uygulanması konusundaki talepler rapora alındı ama bu kanunun yapımı sırasında belediyelerden ne tür itirazlar gelecek, bu husus kanuna nasıl yansıyacak, bu bir endişe konusu bizim için."

'AVCILIK VE PETSHOP LOBİSİ ÇOK GÜÇLÜ'

"Yine petshopta hayvan satışının yasaklanması, rapora tam bizim istediğimiz gibi girdi ama bu da yine kanunlaşma gündeme geldiğinde ve petshop lobisi devreye girdiğinde nasıl sorunlarla karşılaşacağız, endişesine neden oluyor.

Raporda, türü tehlike altında olan hayvanların avlanmasının çevre ülkelerle eş güdümlü olarak belirli bir süre yasaklanması yönünde bir tavsiye kararı yer alıyor fakat avcı lobisi çok güçlü, bu konularda inanılmaz paralar dönüyor. İşin içine kâr ve rant odakları girdiğinde bu kanunları geçirmekte cesur davranamayabiliyor, parlamento. Avcılar, bu ülkenin 'üçüncü silahlı kuvvetleri' olduklarını iddia ediyorlar ve kendilerini aslında ülkenin koruyucusu olarak addediyorla. Kendini savunma şansı olmayan bir hayvana silah doğrultmayı spor olarak tanımlayan bu kirli zihniyet, tuhaf bir şekilde hayvan öldürmeyi milliyetçilikle bütünleştiriyor.

Öte yandan yunus parklarının kapatılması raporda yer almasına rağmen, kanunlaşma aşamasında parlamentonun dirençle karşılaşılacağını düşünüyoruz. Bu konularda belediye başkanları da, 'turist çekiyor' diye savunuda bulunuyor.

Bir diğer başlık da, hayvan dövüşleriyle ilgiliydi. Köpek dövüşlerinin yanında 'folklorik' hayvan dövüşlerinin yasaklanması da raporda yer alıyor."

'BİZİM İÇİN KRİTİK OLAN KANUNLAŞMASI'

"Sonuç itibarıyla Komisyon raporu çok olumlu, iyi bir çalışma oldu. Birçok sivil toplum örgütü dinlendi. Ancak şu unutulmamalı, bunlar sadece tavsiye niteliğinde. 'Bunlar olsun' demek ve oldurmak, farklı şeyler. Bu tavsiye kararları kanunlaşacak mı, bizim için kritik olan bu."

FAYTON TAŞIMACILIĞINA KISMİ ENGELLEME

"Fayton taşımacılığının tamamen kaldırılmasını istiyorduk ancak tüm yurtta fayton taşımacılığının kaldırılması tavsiye edilmesine rağmen 'ancak' ile devam eden bir cümleyle, 'bazı yerlerde belirlenecek standartlar çerçevesinde atlı fayton taşımacılığı yapılabilir' deniyor. Bazı tarihî yerlerde, düz satıhlarda kullanılmasına yönelik bir ibare yer alıyor. Türkiye gibi denetimlerin yetersiz yapıldığı bir ülkede, binek hayvanlara yeterli standartlar sağlanamayacağını düşünüyor ve esasen hayvanların sömürülmesine karşı olduğumuz için faytonların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz."