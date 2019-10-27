Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerini alan kişi eski İBB çalışanı çıktı

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini alan eski Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder'in, daha önce İBB'de çalıştığı ve belediyedeki işine neredeyse hiç uğramadığı ortaya çıktı.

TCDD'nin İstanbul'daki tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki depo sahalarını 15 yıllığına kiraladığı ihaleyi almasıyla gündeme gelen eski Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalıştığı dönem işe neredeyse hiç uğramadığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde 27 Ocak 2014 tarihinde işe başlayan Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Önder, 1 yıl 9 ay 12 gün çalıştıktan sonra 31 Ekim 2015 tarihinde 3 bin TL brüt maaş ile işten ayrıldı.

İBB'nin Personel Devam Kontrol Sistemi kayıtlarına göre 33 yaşındaki Önder'in, bu süre boyunca işe neredeyse hiç uğramadığı anlaşıldı.

2015'e ait verilere göre Önder'in, Eylül ve Ekim aylarında ise sadece üçer gün mesai yaptığı görülürken, işe gittiği kısıtlı sayıdaki günlerde harcadığı mesainin de çoğunlukla birkaç saat ile sınırlı kaldığı öğrenildi.

Daha önce Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden ihale ile ilgili açıklama yapılarak, "İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur" denilmişti.