Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerini alan Hezarfen Danışmanlık: İhale Komisyonu'nu etkileyecek açıklamalar suçtur

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerini alan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada, ‘İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur’ denildi.

Daha öncesinde ihale süreçlerine dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) beyanlarını hedef alan açıkamada "4 Ekim tarihinde gerçekleşen kiralama ihalesi henüz resmi olarak tamamlanmış değildir. Bu süreç içerisinde İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur. Bizler Hezarfen ailesi olarak, ihale sürecinin selameti adına, ilk günden itibaren kamuoyunda oluşturulan tüm karalama kampanyalarını ve sorumsuz açıklamaları sabır ve sükunet içinde izledik" denildi.

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerini alan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada sürecin resmi olarak tamamlanmasının ardından şirket sahibi Hüseyin Avni Önder'in açıklama yapacağı söylendi.

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanları, TCDD tarafından yapılan ihalenin ardından aylık 350 bin lira kira bedeliyle Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verilmişti. İBB ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi Hüseyin Avni Önder daha öncesinde Bilal Erdoğan’a ait Okçular Derneği’nin yöneticiliğini yapmasıyla biliniyor.