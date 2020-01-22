Hayali Meclis toplantısı yapıp 'oy birliğiyle' kaçak cami için karar aldılar

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne AKP tarafından atanan kayyum, HDP'li meclis üyelerini belediye binasına almazken, hayali Meclis toplantısında kaçak cami yapılan arsayı 'oy birliğiyle' İl Müftülüğü'ne tahsis etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na aykırı çok sayıda "Meclis Toplantısı" yapıldığı ortaya çıktı. Toplantıların birinde, İl Müftülüğü’nün daha önce üzerine kaçak yapı inşa ettiği arsa tahsisi yapıldı.



Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos 2019 tarihinde tekrardan Vali Mustafa Yaman’ın kayyum olarak atanmasının ardından, HDP Belediye Meclis üyelerinin belediye binasına girişlerine izin verilmedi. Ancak, kayyum atandığı tarihten bu yana belediye binasına girişlerine izin verilmeyen seçilmişler adına bugüne kadar çok sayıda "Meclis Toplantısı" yapıldı. Söz konusu toplantılarda alınan "kararların" duyurusu ise, belediyenin resmi internet sitesine konuldu.



HAYALİ 'MECLİS'TEN 'OY BİRLİĞİ' İLE KARAR!



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kararlarda dikkati çekici detaylar ortaya çıktı. 2016 yılındaki kayyum sürecinde belediye encümenleri ve memurları ile yapılan "Meclis Toplantıları"na bu kez kimlerle yapıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Eylül ayından bu yana ayda en az bir kez alınan toplantılardaki "kararların" ise "oy birliği" ile alındığı ileri sürüldü.



Ayrıca, söz konusu "Meclis Toplantısı" öncesi görüşülecek kararların duyurusu siteden yapıldı. Aynı gün siteden kaldırılan duyurularda, sadece Belediyenin Genel Sekreteri Abdullah Yenigün’ün imzasına yer verildi. Yapılan duyuruların hiçbirinde "Meclis Toplantıları"nın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun hangi maddesine dayandırıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmiyor.



Söz konusu kanun maddeleri kayyum yönetimindeki belediyenin aldığı "Meclis Toplantıları"na olanak sağlamıyor. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 17’nci Maddesi Belediye Meclisi'nin seçilmiş üyelerden oluştuğunu belirtiyor. Kanunun 31'inci Maddesi ise, meclis görevinin yürütülmesini, "A) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, B) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, C) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi, D) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması" hükümlerine bağlıyor.



KAÇAK CAMİİNİN BULUNDUĞU ARSA TAHSİS EDİLDİ



Genel olarak imar değişikliklerinin görüşüldüğü toplantılarda ise, farklı ilçelerde birçok mahallede yapılan imar değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi. Son olarak Ocak ayında gerçekleşen toplantının gündemini taşınmaz satışları oluştururken, toplantıda alınan kararlar halen paylaşılmadı.



“Belediye Meclisi’nin 2019 Eylül ve Eylül Olağanüstü Toplantısı” adı altında yapılan toplantıda alınan kararlarda ise dikkati çekici başlıklar yer aldı. “Teşkilat şemasının revize edilmesi, imar değişiklikleri ve tahsis işlemleri” gibi birçok işleme dair kararın alındığı toplantıda, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi 207 Ada, 146 Nolu parselde bulunan belediyeye ait 2 bin 128 metrekare arsa Artuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsis edildi.



Müftülük, ilk kayyum döneminde söz konusu arsa üzerine "kaçak" olarak bir camii inşaatına başlamış ve kaba inşaat tamamladıktan sonra arsanın kendisine tahsis edilmesini istemişti. Parselin ifrazının ise, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 4 Nisan’da yapıldığı tespit edilmişti.



