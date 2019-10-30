Havuzda bugün: Kuşa bak kuşa...

29 Ekim - 15 Temmuz kıyaslaması, Suriye harekatının AKP MKYK'sına nasıl yansıdığı ve AKP içerisine de uzanan Rabia Naz cinayetiyle ilgili tartışmalar bugün havuzun üç yazarının gündemini oluşturdu. Dilek İmamoğlu vesilesiyle "Cumhuriyet kadını" ve Ekrem İmamoğlu vesilesiyle "papyon" da havuz yazarlarının gündeminde kendine yer buldu. İşte havuz medyası yazarlarının gündemi!

Havuzun gündemini oluşturan konular arasında birinci sırada 29 Ekim kutlamaları, Suriye harekatı ve AKP'nin bir türlü gündemden düşüremediği Rabia Naz cinayeti yer alıyor. "Cumhuriyet kadını" ve "papyon" da havuzun diğer yazarlarının gündem maddeleri arasında.

29 EKİM KUTLAYANLAR 15 TEMMUZ'DA TENCERE ÇALMIŞTI

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayanların tamamının 15 Temmuz darbe girişiminde hükümet yıkılacak diye tencere tava çaldığını iddia etti. Dede, "Cehalet işte tam da böyle bir şey" dedi.

Dede, Star'da "15 Temmuz’u alkışlayanların Cumhuriyet Bayramı coşkusu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

"Dün Cumhuriyet bayramıydı... Yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümüydü... Ve 15 Temmuz’da hükümet yıkılacak diye tencere tava çalanların tamamı büyük bir coşkuyla kutladı cumhuriyet bayramını… Cehalet işte tam da böyle bir şey… Ya sahiden 15 Temmuz gecesi yıkılacak olanın Erdoğan iktidarı olduğunu zannediyorlardı... Ya da Cumhuriyet hakkında zerre fikir sahibi değiller... Erdoğan düşmanlığı öylesine kör etmiş ki gözlerini bu uğurda Cumhuriyeti feda etmeye hazırlar. Bunlara güvenip çıkılır mı yola arkadaş?!.. "

ANKARA'DA BAĞDADİ KONUSUNUN KONUŞULMASI PEK SEVİLMİYOR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Barış Pınarı Harekâtıyla Türkiye’nin hamlesi, İskender’in kılıcı gibi oldu” dedi. “Bir kılıç darbesiyle birçok düğüm çözüldü” diyen Abdulkadir Selvi, "Ancak bu coğrafyada bir düğüm çözülmeden yeni bir düğüm atıldığını" hatırlattı.

Selvi'nin "DEAŞ’ın parası ve Rusya ile yeni süreç" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şekilde;

Barış Pınarı harekâtıyla Türkiye’nin hamlesi, İskender’in kılıcı gibi oldu. Bir kılıç darbesiyle birçok düğüm çözüldü. Ancak burası Ortadoğu, bu coğrafyada bir düğüm çözülmeden yeni bir düğüm atılır. *** Barış Pınarı harekâtına ilişkin bir anket sonucu paylaşılıyor. AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçmeninin Barış Pınarı harekâtına desteğinin yüzde 90’ın üzerinde olduğu belirtiliyor. “CHP’lilerin yüzde 68’i, HDP’lilerin dahi yüzde 30’u harekâtı destekliyor” deniliyor. Barış Pınarı harekâtının sadece askeri boyutu değerlendirilmiyor. Siyasi sonuçlarının da masaya yatırılması isteniyor. Ama yapılmıyor. Sanıyorum o tartışma 6 Aralık tarihli MKYK’da yapılacak. Ankara’da Bağdadi konusunun konuşulması pek sevilmiyor ama bu ulaştığım bilgileri paylaşmama engel değil. ABD’nin, Bağdadi’ye yönelik operasyonda DEAŞ’ın para kaynaklarına da ulaştığı ifade ediliyor. ABD, DEAŞ’ın parasının izini sürmeye başlamış. Bir ucunun Meksika’da çıktığı söyleniyor.

'RABİA NAZ NET BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Rabia Naz net bir şekilde öldürüldü" dedi. Araştırma komisyonununda çalışmalarına başlayacağını belirten Küçük, "Rabia Naz cinayetini işleyenler bir de intihar etti süsünü eklediklerini" belirtti.

Küçük'ün "Rabia Naz Cinayeti" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;