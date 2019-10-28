Havuzda Bağdadi heyecanı

Trump'ın dün paylaştığı tweet gözlerin saat 16.00'ya çevrilmesine neden olmuştu. Resmi açıklama gelene kadar geçen sürede operasyonun nasıl yapıldığı, kimlerin destek verdiği, istihbarat sağlayan aktörlerin kimler olduğu gibi başlıklarda çok sayıda spekülasyon yapıldı. Havuz medyasının köşecileri konuyu Suriye Kürt grupları ekseninde tartışmaya devam ediyor.

Bağdadi’nin İdlib'te öldürülmesi çok sayıda spekülasyonu da beraberinde getirdi. Resmi açıklama yapılana kadar geçen sürede operasyonun nasıl yapıldığı sorusu tartışma konusu olurken, havuzda bugün operasyonda Türkiye'nin pozisyonuna dönük iştahlı yazılar yer aldı. IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesinin duyurulmasıyla Usame Bin Ladin'in ölümünün duyurulma şekli arasındaki benzerlikler de havuzun gözde konularından.

EL BAĞDADİ'YE 'MAREŞAL' DİYELİM

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'a göre, ABD ve Başkanı Donald Trump ölçüyü kaçırdı. ABD’nin kendilerini ilgilendiren meselelerde hızlı davrandığını dile getiren Barlas, “Ama bizim teröristlerimizi başlarında taşıyorlar” dedi.

Barlas'ın "Trump bizim teröristimize 'General' dediğine göre biz de El Bağdadi’ye 'Mareşal' diyelim mi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Evet... El Bağdadi belki öldü belki ölmedi... Çünkü Bağdadi'nin öldüğüne ilişkin haber geçen yıl da duyurulmuş ve sonra Bağdadi'nin yaşadığı anlaşılmıştı. Burada takıldığım nokta bizim Milli Savunma Bakanlığı'nın olaya ilişkin duyurusunda El Bağdadi'den neden "Mareşal" diye söz edilmediğidir. ***

Bir öneri Barlas, "Diyorum ki. Madem bizim teröristimize Trump ‘General’ diyor, biz de onun teröristine ‘Mareşal’ diyelim. Çünkü bakarsınız yakında bizim FETÖ elebaşından da ‘Halife’ falan diye söz ederler bunlar”

BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ KİMİ BOŞA DÜŞÜRDÜ

Akşam gazetesi yazarı Ufuk Ulutaş, Trump'ın tweetiyle, resmi açıklama arasında yaşananların iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Ulutaş'ın "El-Bağdadi'nin ölümü kimi boşa düşürdü?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Trump’ın açıklamalarını temel alırsak, El-Bağdadi Suriye içerinde birçok kez yer değiştirdikten sonra İdlip’te korunaklı bir meskende sıkıştırılmış ve kaçmaya/saklanmaya çalıştığı tünelde üzerindeki bombayı patlatarak ölmüş. Operasyonun ve El-Bağdadi’nin öldürülmesinin önemli sonuçları olacaktır elbette. Fakat bunlara geçmeden önce Trump’ın twitiyle resmi açıklamasını yapana kadar geçen sürede yaşananların analiz edilmesi gerekiyor. Trump’ın ‘iyi haberinin’ El-Bağdadi’nin öldürülmesi olduğu anlaşıldığı anda PKK ve yandaşları operasyonun ekmeğini yeme gayreti içerisine girdi. Bunun da iki ayağı vardı: Operasyonu ABD-PKK ortak operasyonu olarak lanse etmek ve sınıra yakın olması sebebiyle El-Bağdadi’nin Barışa’da olmasının suçunu Türkiye’ye yüklemek. Batı’nın favori teröristi Mazlum, beş aydır devam eden bir operasyon sonucu El-Bağdadi’nin öldürüldüğü tarzı uydurma bir twit attığında, gazetecilik denilince mangalda kül bırakmayanlar, twit’e vahiy muamelesinde bulundular. İLGİLİ HABER Dışişleri'nden Bağdadi'yle ilgili yazılı açıklama: İslam dininin...

'HABER YALAN DİYOR DEĞİLİM'

Kişisel bloğunda yazılarını yayımlayan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, bugünkü yazısında Bağdadi'nin öldürülmesinin duyurulma şekli ile Usame Bin Ladin'in ölümünün duyurulmasını kıyasladı.

Koru'nun "IŞİD lideri Bağdadi öldürülmüş; olayın duyurulma şekli dikkatimi çekti…" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

“Ne oluyoruz?” demeye kalmadan Trump kameralar önüne çıkıp büyük müjdeyi duyurdu. Yanında tek kişi olmaksızın… Usame’nin öldürülmesi canlı yayınla özel olarak Beyaz Saray’a ulaştırılmış olduğu halde, Bağdadi’ye karşı İdlib’te yapılan operasyon Beyaz Saray’dan izlenmemiş olabilir mi? İzlenmiş olsaydı herhalde Trump da o fotoğrafın yayınlanmasını isterdi. “Hayır, bu haber yalan” diyor değilim; muhtemelen öldürme olayı olmuştur, ancak iki olayın medyaya yansıtılma şekli arasındaki farklılık dikkatimi çekti. İLGİLİ HABER Rusya: Bağdadi'nin öldüğüne dair elimizde güvenilir bir bilgi yok

'SIRA KİM VAR'

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi, Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili Türkiye'nin operasyona dönük pozisyonunu heyecanını gizleyemediği bir yazı yazdı.

Selvi'nin "Bağdadi öldürüldü sırada kim var?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;