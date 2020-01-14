Havuz gazetecisinin dramı: Ahmet Hakan yine yanıldı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Libya açıklamalarını eleştirdi. Hakan'ın, Libya'da 'pırıl pırıl bir ateşkes çıktığını' yazdığı satırların yayınlanmasından kısa süre sonra Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamayacağını açıkladı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yaptığı Libya açıklamaları için eleştirdi.

Hakan, “Önce pırıl pırıl bir ateşkes çıktı. Sonra da misler gibi bir barış çıktı Ve Libya meselesi, yedi günde ‘şak’ diye halloldu. Korkma söyle Kemal Bey! ‘Bu Türkiye’nin büyük başarısıdır’ de. ‘Yahu yanılmışız be’ de” diye yazdı.

Hakan’ın yazısını kaleme almasından kısa süre sonra Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter ateşkesi imzalamadan Moskova’daki masadan çekildi.