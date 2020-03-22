Havayolu taşımacılığında KDV indirimi

Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine uygulan KDV koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 1'e indirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla havayolu taşımacılığında uygulanan katma değer vergisi (KDV) yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara eklenen geçici 5’inci maddeye göre, uygulama 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Eklenen geçici madde şöyle;

"Geçici Madde 5- Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.6.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır."