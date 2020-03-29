Havalimanları salgının ardından boşaldı, garanti ödemeleri vatandaşın cebine yüklendi

Koronavirüs salgını nedeniyle havalimanları boşaltıldı ama uçak-yolcu garantisi sayacı işlemeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere doğacak zararı döviz cinsinden garanti eden sözleşmeler gereği müteahhitler rahat, yük ise vatandaşların sırtında.

Türkiye koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli’nde, geçiş garantisi nedeniyle Nisan ayında yurttaşın cebinden, 2 milyar 964 milyon lira daha çıkacak.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, "bütçedeki dördüncü virüs" ise havalimanları. İşletmesi özel şirketlere verilen havalimanlarında, koronavirüs salgınının yarattığı milyonlarca dolarlık zarar, yolcu/uçak garanti ücretleri nedeniyle tamamen devletin dolayısıyla milletin sırtına yüklenecek.

İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, özel şirketler tarafından işletilen Esenboğa, Antalya, Adnan Menderes, Dalaman, Bodrum ve tamamen yolcu trafiğine kapatılan Zafer Havalimanı'na ait dövize endeksli garanti ücretleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından karşılanacak.

OLAĞAN ŞARTLARDA 4 YILDA 1,3 MİLYAR ÖDENDİ

DHMİ; verilen yolcu garantileri nedeniyle özel şirketlere, hiçbir salgın ya da olağanüstü durum yaşanmayan 2018 yılında 65, 2017'de 60, 2016'da 47.4, 2015'te 42 milyon dolar olmak üzere toplam 214,4 milyon dolar (1 milyar 370 milyon lira) ödeme yaptı. 2019 rakamları henüz açıklanmadı.

İGA DA 12 YIL GARANTİ ALTINDA

Sadece İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı için İGA'yla yapılan sözleşmede öngörülen garanti 233,1 milyon Avro (1 milyar 650 milyon TL)'ydu. İhale şartnamesi gereği, her yıl belli miktarlarda artmak üzere 12 yıl boyunca yolcu servis ücreti garantisi var. 12'nci yıldaki garanti 689 milyon 761 bin 373 Avro (4 milyar 885 milyon lira). İstanbul Havalimanı'nda salgın nedeniyle uçuş sayısı 350'ye kadar indi.

DHMİ GARANTİYİ NASIL KARŞILAYACAK?

Garanti bedelini karşılaması gereken kurum DHMİ de, gelirinin çoğunu salgın dolayısıyla kaybetmiş durumda. Planlama aşamasında günlük 2 bin 500 uçak trafiği hedeflenen İstanbul Havalimanı'nda dahi iniş-kalkış sayısı 1100-1200'lerden salgın nedeniyle haftalarca 350-400 seviyesinde seyretti. Son kararlarla neredeyse sıfıra indi.

DHMİ'nin bir başka önemli kaynağı üst geçiş hakkı da minimuma indi. Türkiye hava sahasını kullanan yabancı uçakların sayısı 2 bin 500'den 800'e kadar düştü, kazanılan üst geçiş geliri yüzde 70'in üzerinde kaybedildi.

DHMİ'nin, havalimanlarının kira borcunun yüklü faizlerini sildiği, ana para ödemelerini ise iki yıl ötelediği ve bazı havalimanlarında hesaplanan garanti üstü alacaklarının da çeşitli nedenlerle kasasına girmediği Sayıştay raporlarına yansımıştı.

DHMİ ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, habere göre şu soruları yanıtsız bıraktı: