Havalimanı otobüs hizmeti belediyelerden bakanlığa geçiyor

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 'Havayolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları Genelgesi' ile havalimanları ile şehir arasında yolcu taşımacılığı yetkisi büyükşehir belediyelerinden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, havayolu ile karayolu kombine yolcu taşımaları genelgesinde düzenleme yaptı. 4 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni genelge ile birlikte 'Büyükşehir belediyesi ve/veya Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yetkilendirme' şartı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

AirportHaber'de yer alan habere göre, buna ek olarak yapılacak taşımalarda UKOME tarafından tespit edilen ücret ve zaman tarifeleri de bakanlığa devredildi.

Büyükşehir statüsünde olmayan iller için de havalimanı ile mesafesine bakılmaksızın aynı il sınırları içerisinde kalan yerleşim yerlerine veya bu yerlerden havalimanlarına tespit edilmiş bir güzergahta belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre otobüs ile yapılacak yolcu taşımaları için ise D4 yetki belgesine ek olarak Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22 uyarınca A Grubu Çalışma Ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiler de dahil edildi.