Hava Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmasında 53 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmış olan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında 'FETÖ soruşturması' kapsamında gözaltı kararı verildiğini, bu kişilerden 53'ünün yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmış olan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında "FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü ve büfe telefonları ile iletişim sağladıkları" gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 ilde operasyon düzenlediği ve 53 kişiyi yakaladığı bildirildi. Diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.