Hatlar kilitlenmeden kullanın: Türk Telekom'dan 'telafi' interneti

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası uzun süre hizmet dışı kalan GSM operatörü Türk Telekom bugün bir açıklama yaparak sorunların giderildiğini bildirmişti. Bugün yaptığı ikinci açıklamada telafi kampanyasını 'Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır' sözleriyle duyurdu.

Türk Telekom (TT) İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası uzun süre hizmet dışı kalması nedeniyle bugün bir özür açıklaması yayımlamıştı.

Şirket, yaptığı ikinci açıklamada "yaşanan olumsuzluğu gidermek için kullanıcılarına internet hediye edeceğini" duyurdu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şöyle;

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.