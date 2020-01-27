Hatay'da 'gazella gazella' sayısında sevindirici artış

Türkiye'deki varlığı sadece Hatay'da tespit edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki 'gazella gazella' türü dağ ceylanlarının 2009'da 150 civarında olan sayısı, 10 yılda 925'e ulaştı.

İsrail dışında sadece Hatay'daki Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri arasındaki Suriye sınırı bölgesinde gözlemlenen, 2009'daki ilk sayımda 150 civarında olduğu belirlenen Hatay'daki dağ ceylanlarının sayısında, her geçen yıl artış yaşandı.

2018'de 757 olan dağ ceylanı sayısının, yaklaşık yüzde 22'lik artışla 2019 sonu itibarıyla 925'e ulaştığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, yaptığı açıklamada, Hatay dağ ceylanlarının, dünyada nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla her yıl bölgede envanter çalışması yapıldığını anlatan Akın, alınan önlemlerle dağ ceylanı sayısında her geçen yıl artış tespit edildiğini dile getirdi.

Akın, 'gazella gazella' neslinin devamı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avcılığın yasak olduğunu, burada avlananlara ciddi cezai işlemler uygulandığını kaydeden Akın, vatandaşların karşılaştıkları durumları 112 Acil İhbar Hattı'na bildirmesini istedi.