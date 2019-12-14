Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama meydana geldi.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti.

Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA'ya yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi. İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor." dedi.