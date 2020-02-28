Hatay'a giden CHP heyetinden açıklama: 8 asker yoğun bakımda

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 'Sözün bittiği yerdeyiz. Şehitlerimizin yanı sıra yaralanan askerlerimizin sekizi yoğun bakımda. Onlara bir şey olmamasını umuyoruz' açıklamasında bulundu.

CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal ve Suzan Şahin, İdlib'de yaşanan çatışma sonrası Hatay'a gitti.

Kentte oluşturulan Kriz Masası’na dahil olan CHP’li milletvekilleri, burada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Gerçekgündem'in haberine göre, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, bölgede yaşananları anlattı. Kentte bir yas havasının hakim olduğunu söyleyen Topal, “Şu anda burada bulunan herkes adına söyleyebilirim ki çok üzgünüz. Sözün bittiği yerdeyiz. Şehitlerimizin yanı sıra yaralanan askerlerimizin sekizi yoğun bakımda. Onlara bir şey olmamasını umuyoruz” dedi.

Askerlerin getirilmesinin ardından bölge halkının hastane önlerine kamp kurduğunu bildiren Topal, “Herkes, üzüntülerini bir yana bırakarak ‘Acaba ne yapabiliriz’ düşüncesiyle hastanelere akın etti. Kan ihtiyacı olur, diye sabaha kadar beklediler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Kan ihtiyacının şu an için olmadığı açıklandı. Yine de halk, acıları paylaşıyor. Şehit olanlar arasında Hatay nüfusuna kayıtlı üç askerimiz de bulunuyor. Bugün itibarıyla sadece yaralarımızı sarmak istiyoruz” diye konuştu.