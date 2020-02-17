Hastanede uzun kuyruklara tepki: ‘Sağlıkta reform diyerek rezaleti yaşatanlar görsün’

Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yaşanan aşırı yoğunluk tepkilere yol açtı. Hastanedeki uzun kuyrukları görüntüleyen bir yurttaş ‘Sağlık çok iyi hale geldi diyen yönetenler gelsin, sağlıktaki rezaleti görsünler’ dedi.

Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yaşanan aşırı yoğunluk yurttaşların tepkisine yol açtı. Hastanedeki uzun kuyruğun görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Videoya, kuyruğu görüntüleyen yurttaşın “Sağlık sisteminin Türkiye’de geldiği rezaleti anlatıyor. Bu ülkeyi yönetenler görsünler çağ mı atladılar, batırdılar mı?" sözleri yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri çeken kişinin "Sağlık çok iyi hale geldi diyen yönetenler gelsin, sağlıktaki rezaleti görsünler. Sağlıkta reform diyerek rezaleti yaşatan yönetenler gelsinler, bu rezaleti görsünler” dediği duyuldu.

CHP Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "17 yıldır iktidardasınız, Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde vatandaşın mağdur edildiği şu rezaleti nasıl açıklayacaksınız?" diye yazdı.