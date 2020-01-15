Hastanede stent bulunmadığı için müdahale edilemeyen yurttaş yaşamını yitirdi

Sivas’ta kalp krizi geçiren bir yurttaşa stent takılması gerekti ancak iki hastanede de stent bulunmadığı için müdahale yapılamadı. Durumu kötüye giden yurttaş yaşamını yitirdi.

Sivas'ta ikamet eden, Gültekin Türkmenoğlu isimli yurttaş geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Türkmenoğlu’na müdahale eden doktorlar stent uygulaması yapılmasına karar verdi. Ancak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde de Sivas Numune Hastanesi’nde de stent bulunmadığı için hastaya müdahale edilemedi. Durumu kötüye giden Türkmenoğlu yaşamını yitirdi.

Konuyu Meclis’te gündeme getiren CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Son olarak Sivas'ta kalp rahatsızlığı geçiren bir yurttaşımız, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ve Numune Hastanesi'nde stent bulunmadığı için hayatını kaybetti. Cumhuriyet Üniversitesi'nde malzeme alınamadığı için birçok ameliyat yapılamamaktadır" dedi.

Karasu, "2020 yılında yaşanan bu acı olay, 'sağlıkta reform' naraları atan iktidarın sağlıkta nasıl sınıfta kaldığının net bir göstergesidir" diye konuştu.