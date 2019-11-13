Hastanede silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı, 1'i ağır üç kişi yaralandı. Olay sonrası doktorlar duruma tepki gösterirken, polisler hastaneye gelenleri arayarak içeri aldı.

Olay saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi.

İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır üç kişi yaralandı.

Yaralılardan Ramazan Ön’ün vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerinden bir otomobile binerek uzaklaştı. Yaralılar sedyelere konularak hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Yaralanan Ramazan Ön’ün abisi, "İçeride kavga ettiler polisler dışarıya çıkardı. Dışarıya çıktık. Dışarıda vurulduk. 3-4 kişi silahla ateş açtı. Kardeşim yanımda yaralandı. İki kurşun isabet etti. Ramazan Ön benim kardeşim. Biz annemi getirmiştik hastaneye" dedi.

Olay sonrası doktorların hastanede silahlı kavga yaşanmasına tepki gösterdiği, polislerin hastaneye gelenleri arayarak içeriye aldığı öğrenildi.