Hastane yakınında kalp krizi geçiren adama 20 dk sonra müdahale edildi

Fatih'te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesine rağmen sedye çıkarmanın yasak olduğu gerekçesiyle hastaneden 20 dakika boyunca kimse gelmediği iddia edildi.

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre, elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakındaki özel hastaneye giderek yardım istedi. İsmi basına yansımayan hastane çalışanlarının hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu söylediği iddia edildi. Vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.