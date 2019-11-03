Hastane penceresinden düşen bebek yaşamını yitirdi

Adana'da 10 aylık bir bebek, tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Adana'da Suriye uyruklu 10 aylık Muhammed Hamdi, üç gün önce bronşit şikayetiyle Seyhan Devlet Hastanesi meydan ek hizmet binası çocuk bölümüne getirildi. Tedavisi tamamlanan bebeğe bugün taburcu kararı verildi.

Anne Mirna A. odaya çıkarak taburcu olmak için işlemlerini yaparken bebeğini de pencere kenarına oturttu. Bu sırada demir korkuluğun açık olan kısmından düşen bebek, ağır yaralandı.

Hastanenin acil servisine götürülen bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne Mirna A.'nın da 17 yaşında olduğu öğrenildi.