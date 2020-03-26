Hastane hastane gezmişti, çalıştığı Acıbadem'den açıklama

33 yaşındaki Acıbadem Hastanesi çalışanı Dilek Tahtalı önceki akşam Bakırköy'deki Sadi Konuk Hastanesi'nde koronavirüsten yaşamını yitirdi. Tahtalı'nın ölümüyle ilgili bugün 'derin üzüntü içinde' oldukları açıklaması yapan Acıbadem Sağlık, 6 Mart'ta işten çıktıktan sonra bir daha işe gelemeyen çalışanlarının hastalığını ailesinden öğrendiklerini duyurdu. Hastane Tahtalı'nın virüsü kapmış olabileceği işyerinde karantinaya dair ise herhangi bir açıklama yapmadı, hijyen ve korunma önlemlerinin alındığını bildirmekle yetindi.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitiren ilk hastane çalışanı 33 yaşındaki Dilek Tahtalı oldu.

Özel Acıbadem International Hastanesi'nde 3 yıldır hasta hizmetleri ekibinde çalışan Dilek Tahtalı'nın yoğun bakımda yer bulamadığı için hastane hastane gezdikten sonra Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği, yeğeni olduğu eski CHP milletvekili Ramis Topal tarafından açıklandı.

Tahtalı'nın ailesi tarafından çalıştığı Acıbadem Hastanesi'nden işten çıkarıldığı da ileri sürüldü ancak hastane bu iddiayı dün doğrulamadı, konuya dair bir açıklama yapacağını bildirdi.

Acıbadem Hastanesi o açıklamayı bugün yaptı.

3 yıldır hasta hizmetleri ekibinde çalışan Dilek Tahtalı'nın 6 Mart'tan sonra işe gelmemesi üzerine rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırıldığını ailesinden öğrendiğini açıklayan hastane yönetimi, Tahtalı'nın sağlık durumunu ise bu süreçte yakından takip ettiklerini ileri sürdü. Açıklamada Tahtalı'nın virüsü kapmış olabileceği çalıştığı hastanede bir karantina uygulaması yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir bilgiye yer vermedi. Gerekli hijyen ve koruma önlemleri alındığını bildirmekle yetinildi.

Acıbadem Sağlık sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Değerli çalışma arkadaşımız Dilek Tahtalı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Açıklamada "Bugün ebediyete uğurlanan personelimiz Dilek Tahtalı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Dilek Tahtalı, yaklaşık 3 yıldır Acıbadem International Hastanemizin Hasta Hizmetleri ekibinde yer alan ve tüm çalışanlar tarafından sevilen, değerli bir personelimizdi" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"6 Mart Cuma günü, mesai sonrasında iş yerinden ayrılan Dilek Tahtalı’nın sonraki hafta işe gelmemesi nedeniyle ailesiyle kurduğumuz irtibatta; evindeyken rahatsızlanması sonucu ailesi tarafından acilen hastaneye götürüldüğünü öğrendik. Tedavi sürecinde, ailesi aracılığıyla personelimizin sağlık durumunu yakından takip ettik. Ancak maalesef dün, hepimizi derinden sarsan acı haberi aldık.

Koronavirüs nedeniyle dünyamız, ülkemiz ve sağlık çalışanları olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte, sevdiğimiz bir iş arkadaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ailesinin ve tüm sağlık çalışanları camiasının başı sağ olsun.

Personelimizin hayatını kaybetmesiyle ilgili basında ve sosyal medya paylaşımlarında, yeni koronavirüse (Covid-19) karşı hastanelerimizde ve çalışanlarımıza yönelik alınan korunma tedbirleriyle ilgili sorular gelmektedir.

Hastanelerimizde Covid-19 bulaşma riskine karşı, Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda maksimum hijyen tedbirlerinin yanı sıra sağlık personeline yönelik üst düzey korunma önlemleri alınmaktadır. Sağlık personelimiz, gerekli önlemleri alarak çalışmakta ve büyük bir fedakarlıkla hastalarımıza, tanı ve tedavi hizmeti vermeye devam etmektedirler.

Ayrıca vefat eden çalışanımız Dilek Tahtalı’nın da olduğu gibi, kurumumuz tarafından tüm personelimize özel sağlık sigortası yaptırılmakta ve personelimiz bu özel sağlık sigortası kapsamında çalışmaktadır; dolayısıyla her türlü sağlık riskine karşı olası tanı ve tedavi hizmeti alma konusunda güvence altına alınmışlardır.

Bu zor süreçleri, konusunda uzman kişilerin ve bilim insanlarımızın katkıları ile tüm toplum olarak birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz."

