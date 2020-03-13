Hasta ziyaretlerine sınırlama getirildi

Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere yolladığı genelge ile yeni koronavirüs nedeniyle hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmayacağı, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin ise yasaklandığı açıklandı.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 13 Mart 2020 16:04
Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere yolladığı genelge ile yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle yeni önlemler alındığı duyuruldu.
Genelge ile şu önlemlerin alınması gerektiği açıklandı:
- Hastanedeki hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması,
- Mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi,
- Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması,
- Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması gerekmektedir.