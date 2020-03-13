Hasta ziyaretlerine sınırlama getirildi

Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere yolladığı genelge ile yeni koronavirüs nedeniyle hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmayacağı, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin ise yasaklandığı açıklandı.

soL - Haber Merkezi