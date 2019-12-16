Hasankeyf'teki yıkım öncesi son adım: 610 yıllık cami taşınıyor

Batman'ın Ilısu baraj gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınmaya başlandı. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.

Hasankeyf inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalmadan önce tarihi eselerin taşınması devam ediyor.

Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 1409'da Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camisi'nin 1700 tonluk gövde kısmının, yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınması için çalışmalar başladı.

Devlet Su İşleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde Hasankeyf'in en büyük camisi olan Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, tek tek sökülerek taşınacağı özel platforma yerleştirildi. 3 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'ta inşa edilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşısı da tahliye edildi. Yapılan tahliye sonrası Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla, 3 kilometre mesafede ve daha önce 6 eserin taşındığı Kültürel Pak'a saat 08.15'te taşınmaya başlandı.

Tarihi caminin gövdesi, 7 saatlik yolculuğun ardından Kültürel Park'ta yeniden inşa edilecek. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.