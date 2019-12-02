Gazeteci-yazar Hasan Cemal yurtdışına çıkış yasağının kaldırıldığını ve pasaportunun kendisine iade edildiğini Twitter üzerinden duyurdu.

Gazeteci ve yazar Hasan Cemal'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı. Cemal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Pasaportum iade ediliyor, ilgisini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pasaportum iade

ediliyor,

ilgisini esirgemeyen

herkese

çok teşekkür ediyorum.

https://t.co/qznztoxwQa — Hasan Cemal (@hsncml) December 2, 2019

T24'ün haberine göre avukatı Fikret İlkiz'in Hasan Cemal hakkındaki adli kontrol talebinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi yurtdışı yasağını kaldırdı. Mahkemenin kararında "sanık hakkında kalan bakiye ceza miktarının nazara alındığı" belirtildi.

Hasan Cemal Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitmiş, hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğunu bildiren polisler tarafından pasaportuna el konulmuştu.