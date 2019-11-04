Harekat merkezine AKP Sözcüsü ile AKP Genel Başkan Yardımcısı da girdi

Kara Kuvvetleri'nin harekat merkezine hükümette hiçbir görevleri olmadığı halde AKP Sözcüsü Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal da girdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Suriye askeri harekatının Şanlıurfa’daki komuta merkezini ziyaret etti. 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı içinde kurulan ve harekatın koordine edildiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret eden Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la birlikte AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de eşlik ettiği görüldü. Ünal ve Çelik’in hükümette hiçbir görevi olmamasına rağmen harekat merkezinde yer alması dikkat çekti. ÖNERİLEN HABER İYİP'li Çıray sordu: Fotoğrafta biz niye yokuz?