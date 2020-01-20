Ankara İskitler'deki meşhur bitpazarını haraca kesen çete yakalandı. Çete üyelerinin, haraç vermeyen esnafa işkence yaptığı ortaya çıktı.

Ankara’nın Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi‘nde haftada üç gün kurulan bitpazarında tezgah açmak isteyen kişileri haraca kesen çete üyelerine operasyon düzenlendi.

ÖZEL BÖLÜMDE ÇIRILÇIPLAK SOYUP DÖVMÜŞLER

Çetenin kahvehanede kumar oynattığı, borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgahın parasını vermeyen kişileri kahvehanenin alt katında hazırladıkları özel bölümde çırılçıplak soyarak, sopalarla dövdükleri, saçlarını kestikleri, bu görüntüleri de kayıt altına alarak diğer pazarcılara gösterip korku salmaya çalıştıkları belirtildi.

40 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Örgüt liderliğini E.O. ve İ.O.’nun yaptığı dokuz zanlıya dönük gözaltı kararı alınarak operasyon yapıldı. Zanlılardan sekizi yakalandı, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda farklı kişi adına düzenlenmiş çek, senet, alacaklarına yönelik tutulan ajanda, oyun pulları ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerden şikayetçi olan 40 kişinin ifadesi alındı. Gözaltında bulunan sekiz kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.