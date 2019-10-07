Haluk Koç'a Bilal Erdoğan davasından beraat

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın hesabına yatırılan 99 milyon 999 bin 990 dolarlık 'bağış'ı gündeme getiren CHP’li Haluk Koç, iftira suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

Suudi Arabistan kaynaklı bir hesaptan, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın hesabına, 2012’de yatırılan 99 milyon 999 bin 990 dolarlık "bağış"ı gündeme getiren dönemin CHP sözcüsü Haluk Koç’un yargılandığı davada karar çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Koç’un yargılandığı karar duruşması geçen hafta perşembe günü yapıldı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan Koç’un avukatı Celal Çelik, müvekkilinin beraatını talep etti. TÜRGEV’in avukatları ise “mağdur olduklarını” savunarak, Koç’un cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda “iftira ve bankacılık sırlarını açıklama” suçlarından yargılana Koç’un, oy birliğiyle beraatına karar verdi.

MAHKEME DOĞRULUĞUNU KABUL ETTİ

CHP’li Koç’un avukatı Çelik, karara ilişkin, “Bilal Erdoğan’ın avukatları, Haluk Koç’un yolsuzluk değerlendirmesinin iftira kapsamında olduğu, gerçek olmadığını iddia etmişlerdi. Savcı da bir anlamda Haluk Koç’un iftira attığını, yolsuzluk olgularının doğru olmadığını iddia ederek, iftiradan dava açtı. Yargılama sırasında 17-25 Aralık dosyasını, dosyaya sunmuştuk. Israrla şunu ifade etmiştik: Bu olguların doğru olmadığı konusunda en ufak bir şüphe varsa, ses kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırın. Mahkeme buna gerek duymadı. Haluk Koç’un açıkladığı TÜRGEV’le ilgili bilginin, doğru olgulara dayalı olduğu mahkemece kabul edildi, iftira suçunun oluşmadığı değerlendirildi. Karar, oybirliğiyle verildi” diye konuştu.