Halkın yüzde 39'u otomobil alacak imkana sahip değil

Eurostat verilerine göre 2017 yılında hanehalklarının yüzde 39’unun otomobil satın almaya imkanı bulunmayan Türkiye, bu alanda Avrupa'da birinci sırada.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'na (Eurostat) göre 2017 yılında Türkiye’de hane halkının yüzde 39’unun otomobil satın almaya imkanı bulunmuyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, Avrupa’daki 34 ülke içinde Türkiye bu alanda ilk sırada yer alıyor. Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri bu alanda Türkiye’yi takip ediyor.

Yüzde 39 ile zirvede yer alan Türkiye’nin ardından yüzde 29,8 ile Romanya, yüzde 21,9 ile Sırbistan, yüzde 20,6 ile Bulgaristan, yüzde 20,1 ile Macaristan ve yüzde 19,9 ile Kuzey Makedonya geliyor.

En düşük oran ise yüzde 1,7 ile Kıbrıs ve Malta’da.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ 15 YILDA İKİYE KATLANDI

Öte yandan, Türkiye’de kişi başına düşen motorlu kara taşıtlarının sayısı son 15 yılda ikiye katlandı. 2003’te 100 kişiye 13.5 araç düşerken bu oran 2018’de 27.9’a yükseldi. 15 senedeki artış oranı ise yüzde 107’ye denk geliyor.

Aynı dönemde kişi başına düşen otomobil oranı da yüzde 7.1’den yüzde 15.1’e çıktı. Bu, yüzde 113 artışa tekabül ediyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2016 yılında 100 kişiye 50.5 otomobil düşerken aynı sene Türkiye’de yüz kişiye 14.2 otomobil düşüyor.

AB'NİN OTOMOTİV İTHALATININ BEŞTE BİRİ TÜRKİYE'DEN

Yine Eurostat verilerine göre, AB ülkelerinin ithal ettiği 5 otomobilden birisi Türkiye’den gidiyor.

Verilere göre, 2018 yılında 28 AB ülkesinin otomobil ithalatında ilk sırada yüzde 21 ile Japonya geliyor. İkinci sırada ise yüzde 19 ile Türkiye var.

TÜRKİYE AB'DEN İTHALATTA 6. SIRADA

AB ülkelerinin otomobil ihracatında ilk sırada yüzde 29 ile ABD yer alıyor. Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 17 ile Çin, yüzde 7 ile Japonya, yüzde 6 ile İsviçre, yüzde 5 ile Güney Kore ve yüzde 3 ile Türkiye takip ediyor.