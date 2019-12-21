'Halkın şöleni' İzmir'de başladı

TKP'nin ‘2020'yi kazanmak için, Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!’ başlığıyla üç büyük kentte düzenlediği etkinliklerin ilki İzmir’de başladı.
soL - İzmir
Cumartesi, 21 Aralık 2019 20:16

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 2020’ye girerken üç büyük kentte ‘2020'yi kazanmak için, Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!’ başlıklı etkinlikler düzenliyor. Bunlardan ilki İzmir'de bu gece yapılıyor. Komünist Şair Nihat Behram’ın "Kundak" şiirini okumasıyla Kültürpark'ta başlayan gecede Gülcan Altan ve Yapıcılar Orkestra’sı ezgileriyle sahne alacak.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer, yazar Enver Aysever ve tiyatrocu Orhan Aydın'ın kürsüde sesleneceği program kapsamında ayrıca kardeş Komünist Partiler’in TKP’yle dayanışma mesajları da paylaşılacak.

Etkinlikte yazar Enver Aysever, konuşmasını şiirle başlattı:

TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer'se konuşmasına şöyle başladı:

 

 