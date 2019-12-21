'Halkın şöleni' İzmir'de başladı

TKP'nin ‘2020'yi kazanmak için, Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!’ başlığıyla üç büyük kentte düzenlediği etkinliklerin ilki İzmir’de başladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 2020’ye girerken üç büyük kentte ‘2020'yi kazanmak için, Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!’ başlıklı etkinlikler düzenliyor. Bunlardan ilki İzmir'de bu gece yapılıyor. Komünist Şair Nihat Behram’ın "Kundak" şiirini okumasıyla Kültürpark'ta başlayan gecede Gülcan Altan ve Yapıcılar Orkestra’sı ezgileriyle sahne alacak.

Komünist Şair Nihat Behram sahnede Kundak şiirini okuyor: Ey dünyanın sahibi,

onu sen buldun, söndürme elindeki ateşi,

tutuştur ufkunu karartan kara perdeyi,

kaderini değiştir!#2020yikazanmakiçin pic.twitter.com/HCQ9t7FmHp — TKP (@tkpninsesi) December 21, 2019

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer, yazar Enver Aysever ve tiyatrocu Orhan Aydın'ın kürsüde sesleneceği program kapsamında ayrıca kardeş Komünist Partiler’in TKP’yle dayanışma mesajları da paylaşılacak.

Etkinlikte yazar Enver Aysever, konuşmasını şiirle başlattı:





TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer'se konuşmasına şöyle başladı: