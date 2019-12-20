Halk TV'nin genel yayın yönetmeni değişti

Halk TV'nin genel yayın yönetmenliğine FOX TV eski Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt getirildi.

Halk TV’de satışın ardından yönetim değişikliği de geldi.

Bir süre önce Aslı Baykal tarafından İngiltere’de yaşayan tekstilci Cafer Mahiroğlu’na satılan kanalda genel yayın yönetmeni de değişti. Satışın ve Serhan Asker’in kanaldan ayrıldığını birkaç gün önce sosyal medyada duyurmasının ardından son olarak bugün, televizyonun genel yayın yönetmenliğine gazeteci Sedat Bozkurt getirildi.

Konuyla ilgili Odatv’ye konuşan Sedat Bozkurt, “Halk TV’nin çizgisi ve izleyici kitlesi belli. Benim de habercilik kriterlerim belli. Habercilik yapacağız” dedi.

SEDAT BOZKURT KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Sedat Bozkurt, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, TV8’de çalıştı. Bir süre ATV Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Birgün Gazetesi’nde, ardından da İlnur Çevik’in sahibi olduğu The New Anatolian’da çalışan Sedat Bozkurt, 2007–2018 yılları arasında FOX TV’nin Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.