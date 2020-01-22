Halk soygun nedeniyle kombiyi kısmak zorunda kaldı: İşte yıllara göre tüketim miktarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "İBB Açık Veri Portalı" İstanbul'da doğalgaz tüketim miktarına ilişkin yıllar içinde yaşanan değişimi gösteren verileri açıkladı.
Buna göre İstanbul'da 2016 yılında 5 milyar 767 milyon 23 bin 834 m³ doğalgaz satışı yapılırken, bu yıl birim fiyatı 0,992'ydi.
Bir yıl sonrasında birim fiyatı 0,947'ye düşünce tüketim arttı, 6 milyar 476 milyon 462 bin 973 m³ doğalgaz tüketimi gerçekleşti.
2019'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ
2018 yılında gelen zamların ardından doğalgaz birim fiyatı 1,059'a çıktı, tüketim de 6 milyar 422 milyon 663 bin 486 m³'e düştü.
En dikkat çekici düşüş ise 2019'da yaşandı. Gazın birim fiyatı 1,291'e çıkarken, tüketim 2016'nın da gerisine düşerek 5 milyar 513 milyon 517 bin 902 m³ oldu.