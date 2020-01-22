Halk soygun nedeniyle kombiyi kısmak zorunda kaldı: İşte yıllara göre tüketim miktarı

İBB tarafından kullanıma açılan Açık Veri Portalı'nda yer alan verilere göre, İstanbul'da gaz fiyatı artışı dolayısıyla tüketim yıllar içinde düşüş gösterdi.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 22 Ocak 2020 13:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "İBB Açık Veri Portalı" İstanbul'da  doğalgaz tüketim miktarına ilişkin yıllar içinde yaşanan değişimi gösteren verileri açıkladı.

Buna göre İstanbul'da 2016 yılında 5 milyar 767 milyon 23 bin 834 m³ doğalgaz satışı yapılırken, bu yıl birim fiyatı 0,992'ydi.

Bir yıl sonrasında birim fiyatı 0,947'ye düşünce tüketim arttı, 6 milyar 476 milyon 462 bin 973 m³ doğalgaz tüketimi gerçekleşti.

2019'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2018 yılında gelen zamların ardından doğalgaz birim fiyatı 1,059'a çıktı, tüketim de  6 milyar 422 milyon 663 bin 486 m³'e düştü.

En dikkat çekici düşüş ise 2019'da yaşandı. Gazın birim fiyatı 1,291'e çıkarken, tüketim 2016'nın da gerisine düşerek 5 milyar 513 milyon 517 bin 902 m³ oldu.

 