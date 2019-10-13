Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' ilanı

Hakkari Valiliği tarafından sınır bölgesindeki beş nokta 14 gün boyunca 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliği’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle:

"Tedbirler kapsamında 'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge, 14.10.2019 günü saat 00:00:01’den 28.10.2019 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."