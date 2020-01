Hakkari’de 5 noktada ‘özel güvenlik bölgesi’ ilanı

Hakkari’nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde bulunan bazı bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari’nin Merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan beş bölge, 26 Ocak günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."