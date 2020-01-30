Hakeme saldıran kişinin kimliği şaşırtmadı

Fatih Karagümrük-Altınordu maçının son dakikalarında sahaya girerek hakem Cihan Aydın’a saldırı teşebbüsünde bulunan kişinin eski MHP İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu olduğu ortaya çıktı.

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul’da oynanan ve 3-3 sona eren Fatih Karagümrük-Altınordu maçının 90+4. dakikasında, Altınordu’yu 3-2 öne geçiren golden sonra protokol tribününden aşağıya inerek kale arkasından sahaya giren İhsan Barutçu, hışımla hakem Cihan Aydın’ın üzerine yürüdü.

Aydın koşarak Barutçu’nun yanından uzaklaşıp, olası bir fiziki müdahaleden kurtuldu. Barutçu da güvenlik görevlileri tarafından saha dışına alındı.

İhsan Barutçu, hakem Cihan Aydın’ın şikayetçi olması üzerine karşılaşma sonrası Balat Polis Karakolu’na vererek ifade verdi. Daha sonra Cihan Aydın da aynı karakola giderek şikayetini bildirdi. İhsan Barutçu hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince işlem yapıldığı belirtildi.

İhsan Barutçu, 1999–2001 yılları arasında MHP İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı ve 2001–2009 arası MHP İstanbul İl Başkanlığı yapmıştı.