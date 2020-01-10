Hakaretleriyle öğrencileri hedef alan din hocasına Solcu Liseliler'den yanıt

Adana'da bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde yapılan bir sınavda öğrencileri sınav sorusuyla hedef alan ve hakaretler yağdıran din hocasına Solcu Liseliler yanıt verdi. Dağıttıkları bildiride ülkenin ileri ve aydınlanmadan yana liselilerini hatırlatan öğrencilere, çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Adana'da bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde yapılan bir sınavda öğrencileri sınav sorusuyla hedef alan din hocası protesto edildi.

Din hocasının öğrencilerine yönelik ağır hakaretler etmesi ve okuldaki aydın, ilerici öğrencileri hedef alması üzerine Solcu Liseliler okul önünde bildiri dağıttı. Polisin öğrencilerin bildiri dağıtımını engelleme girişimi sonuçsuz kaldı. Çevredeki vatandaşlar da Solcu Liseliler'e destek verdi.

soL'un görüştüğü bir Türkiye Komünist Gençliği üyesi şunları söyledi:

"Solcu Liseliler olarak ÇEAŞ önünde bildiri dağıtımı gerçekleştirip, sıra arkadaşlarımızı mücadeleye davet ettik. Çalışmanın başlamasından kısa süre sonra polisler bildiri dağıtımını engelleme girişiminde bulundular. Polis ekipleri din hocasını aklayan ifadeler kullanarak, bildiri dağıtımını sabote etmeye çalıştılar. 'Hocanın böyle dediğini nereden biliyorsunuz?', 'Bu olayı çarpıtan ifadeler var bu bildiride' gibi ifadelerde bulundular. Tüm engelleme girişimlerine rağmen liseliler bildirileri dağıtmış ve çalışmayı tamamlamıştır. Çevreden geçenlerin polisin tavrına tepki göstermesinin ardından polis çevredeki vatandaşlara da işlem yapmaya çalışmıştır."

Solcu Liseliler'in dağıttığı bildiri şöyle: