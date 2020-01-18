Hakan Şükür: ABD'de güvendiğim insanlar tarafından dolandırıldım

Darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski AKP İstanbul Milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür, ABD'de güvendiği insanlar tarafından dolandırıldığını ve tüm birikimini kaybettiğini açıkladı.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ''FETÖ'' üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski AKP İstanbul Milletvekili ve Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, açıklamalarda bulundu.

Şükür, ABD'de güvendiği kişiler tarafından dolandırıldığını ve bunun sonucunda tüm birikimini kaybettiğini söyledi:

“Burada da hem onu da söyleyeyim arkadaşlar, onunla ilgili de bir soru gelmiş. Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır. Ben buraya kendi çapımda çocuklarımın sigortasını bozarak, İsviçre'de biraz da birikimimizi getirmiştik. Bunların hepsini biz kaybettik. Esnaflık bilmediğimiz için lisan bilmediğimiz için bazı hatalar yaptık, yanlışlar yaptık kaybettik.''