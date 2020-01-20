Hacıbektaş semt evi açıldı

Nevşehir Hacıbektaş'ta TKP'nin semt evi açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla yapılan açılışa sanatçı Ufuk Karakoç da türküleriyle destek verdi.

Türkiye Komünist Partisi, Nevşehir Hacıbektaş'ta semt evinin açılışını gerçekleştirdi.

Yerel seçimlerde TKP'nin Hacıbektaş Belediye Başkan adayı olan Ali Haydar Can Sümer, semt evinde Hacıbektaş halkı, parti dostları ve parti gönüllüleri ile birlikte etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Sümer, "Semt evi bizim evimiz olacak. Çalışanların, emekçilerin ve işçilerin siyasi ve hukuki olarak desteklendiği, kendilerini ifade edebilecekleri, günümüz koşullarında bilim ve sanata ulaşamayan çocukların, gençlerin ve işçilerin bilime ve sanata semt evindeki atölyeler ile ulaşabilecekleri bir yer olacak" diye konuştu.

"Ülkenin ilerici, aydınlanmacı birikiminin mahalle mahalle yeniden Hacıbektaş halkının hayatlarına dokunduğu bir ev, evimiz olacak semt evi" diyen Sümer, açılışa gelen herkese teşekkür etti.

Ali Haydar Can Sümer’in konuşmasının ardından sanatçı Ufuk Karakoç türküleriyle etkinliğe katılanlara çoşku dolu anlar yaşattı.

Konserin ardından Hacıbektaş halkının katılımıyla semt evinin açılışı gerçekleştirildi.