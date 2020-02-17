Hacettepe Üniversitesi’nde ders kayıt rezaleti

Hacettepe Üniversitesi’nde Proliz Yazılım şirketinden yüzbinlerce liraya satın alınan yeni ders kayıt sistemi daha ilk günden öğrencileri mağdur etti, sisteme girenler ders kaydı yapamadı.

Hacettepe Üniversitesi’nde bahar yarıyılı ders seçimi için tarih aralığı 17-21 Şubat olarak duyuruldu.

Bu sabah saat 09.00 itibari ile ders seçimi yapmaya çalışan okul öğrencileri büyük bir rezaletle karşılaştı.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu sistem çöktüğü için ders seçimi yapamadı, mağdur oldu.

YÜZBİNLERCE LİRAYA MÂL OLDU

Hacettepe Üniversitesi geçen yıl Mayıs ayında ders kayıt sistemi için Proliz Yazılım şirketi ile anlaşmıştı.

Kamu İhale Merkezi ihale takip sisteminden alınan bilgiye göre, 665.000 TL’ye mâl olan sistemin daha ilk günden sorun çıkarması tüm öğrencilerce tepkiyle karşılandı.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Ders kaydı sıkıntısı, birçok sosyal medya platformunda da gündeme geldi.

Ders kaydını yapamayan öğrenciler bu büyük aksaklığın akademik takvimde sarkmaya neden olup olmayacağını merak ediyor.