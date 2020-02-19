Hacamatçıya 20 ay hapis cezası

İzmir’de kendini doktor olarak tanıtan ve açtığı güzellik salonunda 'hacamat, kupa terapisi, sülük tedavisi' yapan kişi 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Alsancak’ta güzellik salonu açan B.K., işyerinin tabelasına "cilt bakımı ve lazer epilasyon" işlemlerinin yanı sıra "hacamat, kupa terapisi, sülük tedavisi ve bel fıtığı" gibi konularda da "hizmet verdiğini" yazdı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, İzmir Tabip Odası durumu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. Müdürlük tarafından yapılan denetimde B.K. Gürcistan’da tıp eğitimi aldığını, denklik başvurusunda bulunduğunu ve başvuru sonucunu beklediğini iddia etti. Ancak B.K.’nin tıp eğitimi aldığını ispatlayamaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından B.K. hakkında 2018’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldı. 2019’da B.K. hakkında İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

'KİMSEYİ MUAYENE ETMEDİ'

Davanın ikinci duruşmasında B.K. Tiflis’te tıp eğitimi aldığını ve diplomasının Türkiye’de de geçerli olması için denklik başvurusunda bulunduğunu, başvuru sonucunu beklediğini yineleyince, mahkeme diploma ile denklik belgesinin dosyaya sunulması için duruşmayı erteledi. Aradan geçen iki celsede de B.K. kendisinden istenilen evrakları mahkemeye sunamadı. 23 Ocak’ta görülen davanın karar duruşmasında B.K.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. B.K.’ye verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

‘UMUT TACİRLİĞİ YAPIYORLAR’

Kendilerini hekim olarak tanıtan kişilere karşı uyarıda bulunan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, umut tacirliği yapıldığını söyledi. Çamlı şunları söyledi:

“Oda olarak hekimlik onuru ve değerlerini korumak adına hekim olmayıp hekimlik yapmaya çalışanlarla mücadelede ediyoruz. Doktor olmamalarına rağmen kendini şifacı, alternatif tıpçı, hacamatçı olarak tanıtan kişiler türedi. Bu durum şarlatanlık düzeyine vardı. Özellikle kronik hastalıkları olan kişileri tedavi edebileceklerini iddia edip adeta umut tacirliği yapıyorlar. Vatandaşları bu kişilere karşı uyarıyoruz."