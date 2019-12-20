Güvenlik soruşturması teklifine Mazlum-Der'den itiraz

TBMM gündemine gelmesi beklenen güvenlik soruşturmalarına ilişkin yasa teklifine Mazlum-Der'den de itiraz geldi.

Mazlum-Der bugün bir basın açıklaması yaparak güvenlik soruşturmalarını yasalaştıracak teklifin geri çekilmesini istedi.

Derneğin genel merkezi ve şubelerinde bugün eşzamanlı yapılan basın açıklamasında "Sübjektif kıstaslar, duyuma/tahmine dayanan tespitler ya da asıl kişi dışında akrabalara ilişkin şahsilik ilkesiyle bağdaşmayacak veriler üzerinden ‘güvenlik soruşturması/arşiv araştırması’ yapılarak kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir” denildi.

Anayasa Mahkemesi’nin "Güvenlik Soruşturması" hakkındaki iptal kararından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifinin de eski uygulamayı canlandırmaktan öte gitmediğini belirten Mazlum-Der, teklifin “sadakat ve bağlılık” gibi subjektif kıstaslar getirdiğini bildirdi. Dernek teklifin geri çekilmesini istedi.

Teklifin yarın Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

