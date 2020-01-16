Gürcistan’ın almadığı mafya babası Türkiye'de serbest kalacak

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcü organize suç örgütü lideri Mindia Goradze, Ekim 2018'de Türkiye'de yakalanmıştı. Gürcistan'ın 15 aydır teslim almadığı mafya babası, şubat ayında serbest kalacak.

İnterpol'ün ‘uluslarası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak’ iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu mafya lideri Lavasogli lakaplı Mindia Goradze, 2018’in Ekim ayında Trabzon’da yol kontrolü sırasında yakalanmıştı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Goradze, tutuklanarak cezaevine konmuştu. Gürcistan, 15 aydır Türkiye’de tutuklu bulunan mafya babasını teslim almak için hiçbir girişimde bulunmadı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gürcistan’a iade edilmesi amacıyla ülkesine yapılan tüm diplomatik başvurulara rağmen sonuç alınamadığı ve iade sürecinin yasal sınırını aşmasından ötürü Goradze'nin önümüzdeki ay serbest bırakılacağı öğrenildi.

Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze'nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı, organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu tespit edildi.