Günün Yorumu: Sağlıkçıların talepleri karşılanmalıdır!

TKP'nin Sesi'nin yeni programlarından olan Günün Yorumu'nda bugün, uzun zamandır dinci gericilik ve liberalizm tarafından biçimlendirilen ve patronların kâr amacını gerçekleştirmeye çalışan kapitalizm koşullarında boyun eğen değil, örgütlü bir biçimde hareket eden bir halk olmanın önemi vurgulanıyor.

Aralarında uzman hekimler ve hemşireler, eczacılar ve teknikerler bulunan pek çok sağlıkçı geçtiğimiz Pazar günü yayımladıkları bildiride taleplerini duyurarak tüm sağlık emekçilerini bu bildiriyi imzalarıyla güçlendirmeye çağırdılar. Siyasal iktidarın sorumluluk almaktan kaçtığı ülkemizde sağlık emekçilerinin büyük risk altında olduğunu TKP’nin Sesi’nde sıklıkla dile getiriliyor.

Günün Yorumu'nda bugün, uzun zamandır dinci gericilik ve liberalizm tarafından biçimlendirilen ve patronların kâr amacını gerçekleştirmeye çalışan kapitalizm koşullarında boyun eğen değil, örgütlü bir biçimde hareket eden bir halk olmanın önemi vurgulanıyor. Dolayısıyla sağlıkçılarımızın talepleri her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor.