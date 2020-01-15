'Gündeme bomba gibi düşecek bir ihale var, Yeşil Kod adlı kişinin oğluna verilmiş'

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üstünde çalıştığı Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir harfiyat ihalesi var. Hafriyat işinin içinde Türkiye'nin yakından tanıdığı Yeşil Kod adlı kişinin oğlunun şirketleri var' dedi.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, "gündeme bomba gibi düşecek bir ihale" açıklaması için hazırlık yapıldığını, Melih Gökçek döneminde Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın oğlunun şirketlerine ihaleler verildiğini söyledi.

Ağırel'in Halktv'de yaptığı açıklama şöyle:

2015 yılında Çevre Koruma'nın ANFA'ya bir ihale vermiş. Bu ihalenin süresi 2 yıl fakat 2016 yılında başlaması ve 2018 yılında bitmesi gereken ihale için süre uzatımı alınmış. Bu ihalede çok ince ayrıntılar var. Alınan bitkilerin çok yüksek fiyatlara alındığı tespit ediliyor. Burda yapılması gereken 5371 kalem varken 1700 tane işin hiç yapılmadığı ama buna rağmen paralar ödendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulu tarafından tespit edilmiş.

10 metrekare alana 1000 tane menekşe dikilmiş gözüküyor. 10 metrekare alana 1000 tane menekşe dikilebilir mi? Toplamda ise 576 milyon TL bir fark ortaya çıkıyor ama bu sadece evrak üstünde yapılan inceleme, bir de sahaya inilecek, sahadan veriler anılacak. Oradan da sonuçlar ortaya çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üstünde çalıştığı Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir hafriyat ihalesi var.

Hafriyat işinin içinde Türkiye'nin yakından tanıdığı Yeşil Kod adlı kişinin oğlunun şirketleri var. Bu inceleme bittikten sonra bu ihaleleri nasıl alıyorlar hepsi tek tek çıkacak.